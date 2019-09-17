У Нью-Йорку розпочалась 74-та сесія Генеральної асамблеї ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У вівторок, 17 вересня, у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку відбулося перше засідання 74-ї сесії Генеральної асамблеї, яке триватиме протягом року. Про це повідомляє УНН із посиланням на трансляцію на сайті ГА ООН у Нью-Йорку.
На відкритті Генасамблеї виступив генсек ООН Антоніу Гутерреш. У його промові він привітав зі вступом на посаду нового президента ГА Тіджані Мухаммада-Банде з Нігерії.
“Генеральна асамблея грає ключову роль як унікальний та незамінний форум, де світ може збиратися разом та досягати прогресу з нагальних тем”, — заявив генсек ООН.
Нагадаємо, моніторингова місія ООН з прав людини в України занепокоєна умовами утримання під вартою осіб на контрольованій озброєними групами “ДНР” та “ЛНР” території України.
Як повідомляв УНН, вчора, 16 вересня, Генеральна Асамблея ООН шляхом голосування схвалила процедурне рішення про включення пункту “Ситуація на тимчасово окупованих територіях України” до порядку денного її наступної сесії.