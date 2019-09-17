В Нью-Йорке началась 74-я сессия Генеральной ассамблеи ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Во вторник, 17 сентября, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось первое заседание 74-й сессии Генеральной ассамблеи, которое продлится в течение года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию на сайте ГА ООН в Нью-Йорке.
На открытии Генассамблеи выступил генсек ООН Антониу Гутерреш. В его речи он поздравил с вступлением в должность нового президента ГА Тиджани Мухаммада-Банде из Нигерии.
“Генеральная ассамблея играет ключевую роль как уникальный и незаменимый форум, где мир может собираться вместе и достигать прогресса из насущных тем”, — заявил генсек ООН.
Напомним, мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине обеспокоена условиями содержания под стражей лиц на контролируемой вооруженными группами “ДНР” и “ЛНР” территории Украины.
Как сообщал УНН, вчера, 16 сентября, Генеральная Ассамблея ООН путем голосования одобрила процедурное решение о включении пункта “Ситуация на временно оккупированных территориях Украины” в повестку дня ее следующей сессии.