В ООН занепокоєні умовами тримання під вартою осіб на окупованих територіях України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Моніторингова місія ООН з прав людини в України занепокоєна умовами утримання під вартою осіб на контрольованій озброєними групами “ДНР” та “ЛНР” території України. Про це повідомила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в України Матільда Богнер під час презентації доповіді Моніторингової місії ООН щодо ситуації з правами людини в Україні, передає УНН.
“На території, яка контролюється урядом, ми можемо вільно здійснювати нашу діяльність, включно з конференційним доступом до місць тримання під вартою затриманих осіб. На території, яка контролюється озброєними групами, наша діяльність обмежена. Нам продовжують відмовляти у доступі до місць тримання під вартою затриманих осіб. Ми як і раніше глибоко занепокоєні умовами тримання та затриманням на території, яка контролюється обома самопроголошеними республіками”, — сказала Богнер.
Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН шляхом голосування схвалила процедурне рішення про включення пункту “Ситуація на тимчасово окупованих територіях України” до порядку денного її наступної сесії.