В ООН обеспокоены условиями содержания под стражей лиц на оккупированных территориях Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине обеспокоена условиями содержания под стражей лиц на контролируемой вооруженными группами “ДНР” и “ЛНР” территории Украины. Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер во время презентации доклада Мониторинговой миссии ООН по ситуации с правами человека в Украине, передает УНН.
“На территории, контролируемой правительством, мы можем свободно осуществлять нашу деятельность, включая конференционный доступ к местам содержания под стражей задержанных лиц. На территории, контролируемой вооруженными группами, наша деятельность ограничена. Нам продолжают отказывать в доступе к местам содержания под стражей задержанных лиц. Мы по прежнему глубоко обеспокоены условиями содержания и задержанием на территории, контролируемой обеими самопровозглашенными республиками”, - сказала Богнер.
Напомним, Генеральная Ассамблея ООН путем голосования одобрила процедурное решение о включении пункта “Ситуация на временно оккупированных территориях Украины” в повестку дня ее следующей сессии.