В ООН обеспокоены условиями содержания под стражей лиц на оккупированных территориях Украины

“На территории, контролируемой правительством, мы можем свободно осуществлять нашу деятельность, включая конференционный доступ к местам содержания под стражей задержанных лиц. На территории, контролируемой вооруженными группами, наша деятельность ограничена. Нам продолжают отказывать в доступе к местам содержания под стражей задержанных лиц. Мы по прежнему глубоко обеспокоены условиями содержания и задержанием на территории, контролируемой обеими самопровозглашенными республиками”, - сказала Богнер.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН путем голосования одобрила процедурное решение о включении пункта “Ситуация на временно оккупированных территориях Украины” в повестку дня ее следующей сессии.