Россия до сих пор не предоставила ООН доступ на территорию оккупированного Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Мониторинговая миссия ООН до сих пор не может должным образом работать на оккупированных территориях Донбасса и не имеет доступа в аннексированный Крым. Об этом 17 сентября на пресс-конференции в Киеве рассказала председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, сообщает проект Радио Свобода Крим.Реалии, передает УНН.
“Мы можем свободно работать на территории, контролируемой украинскими властями, и имеем конфиденциальный доступ к местам содержания и заключенным. Однако наш доступ на территории контролируемые вооруженными группами (в ОРДЛО — ред), серьезно ограничен уже больше года. Нам продолжают отказывать в предоставлении доступа к местам содержания лиц, и мы серьезно обеспокоены, в каких условиях они находятся. Что касается Крыма, Россия как оккупационная власть до сих пор не предоставила Миссии доступа к полуострову, как это предусмотрено резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН относительно территориальной целостности Украины”, — отметила Богнер.
Ранее Генеральная ассамблея ООН проголосовала за включение пункта “Ситуация на временно оккупированных территориях Украины” в повестку дня очередной сессии, которая начинает работу 17 сентября.
Напомним, поздно вечером 17 сентября, в Нью-Йорке началась 74-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. Во время ее открытия новый президент Генассамблеи ООН рассказал о своих основных приоритетах.
Напомним, общеполитические дебаты высокого уровня пройдут в ООН с 24 по 30 сентября, где, в частности, выступит Президент Украины Владимир Зеленский.