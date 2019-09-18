Миссия ООН: количество мирных жертв на Донбассе самое низкое за все время
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер рассказала, что за все время конфликта на Востоке Украины сейчас количество жертв среди гражданских является самым низким. Об этом сообщается на сайте Кризисного-медиа центра Украины, передает УНН.
По словам Богнер, в период в течение мая-августа текущего года от обстрелов на Востоке Украины погибли 8 мирных жителей, еще 60 — получили ранения, из них 9 — дети.
“Мы были обеспокоены ростом количества пострадавших среди гражданского населения в июне-июле. В то же время, после договоренностей о прекращении огня с 21 июля, в результате боевых действий пострадали 4 человека. Сейчас количество жертв среди гражданского населения — самое низкое за все время конфликта”, — отметила Богнер.
Также сообщается, что по данным Миссии, за все время боевых действий погибли более 3300 мирных жителей.
Богнер отметила, что в Миссии приветствуют заявления нового руководства страны о необходимости налаживать связи с гражданами, находящимися по другую сторону линии соприкосновения и в Крыму.
Ранее Богнер рассказала, что Мониторинговая миссия ООН до сих пор не может должным образом работать на оккупированных территориях Донбасса и не имеет доступа в аннексирована Крыму.