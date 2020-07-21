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Мін’юст дав поради, як запобігти рейдерству

Мін’юст дав поради, як запобігти рейдерству

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Мінімізувати ризики, пов’язані з рейдерськими діями, можна, розставивши юридичні “пастки”, які значно знизять ризики внесення незаконних змін у державні реєстри. Про це йдеться у повідомленні у Telegram-канал Міністерства юстиції України, передає УНН.

“Рейдерські атаки залишаються справжнім викликом для українського бізнесу. Типовими помилками потенційних жертв "мисливців“ за чужим майном є:

  • недосконалість установчих документів (Статуту);
  • відсутність моніторингу за змінами в державних реєстрах;
  • відсутність упорядкованого документообігу підприємства;
  • несвоєчасне звернення до органів державної влади та судів”, — пишуть в Мін’юсті.

Як зазначили в міністерстві, рейдерське захоплення зазвичай відбувається через незаконні зміни в корпоративній структурі підприємства — затверджується статут у новій редакції та вносяться зміни до ЄДРПОУ.

“Мінімізувати ризики, пов’язані з рейдерськими діями, можна, розставивши юридичні "пастки“, які значно знизять ризики внесення незаконних змін у державні реєстри. Для представників бізнесу — це, насамперед, належне оформлення установчих документів, зокрема статутів, в яких варто передбачити антирейдерські запобіжники”, — пишуть в міністерстві.

У Мін’юсті також навели кілька прикладів таких запобіжників, зокрема:

  • обов’язковість нотаріального посвідчення договору про відчуження майнових прав або частки в статутному капіталі (для всіх юридичних осіб, крім ТОВ);
  • за можливості встановити умову про те, що окремі рішення загальних зборів, скажімо, щодо зміни керівника підприємства, мають підписуватися всіма присутніми учасниками (засновниками), а не тільки головою і секретарем, чи головуючим на зборах;
  • визначити, що підписувати статут у новій редакції має не уповноважена особа, а учасники (засновники) товариства, які голосували за затвердження цього документу;
  • прописати, що голова загальних зборів має обиратися із числа учасників (засновників) товариства.

“Такі антирейдерські запобіжники дозволять завжди бути в курсі можливих атак на бізнес і своєчасно їх ліквідувати на стадії зародження”, — йдеться в повідомленні міністерства.

Як повідомляв УНН, раніше Офіс протидії рейдерству створив онлайн-сервіс для подачі скарг на рішення, дії та бездіяльність державних реєстраторів.

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