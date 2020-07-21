Минюст дал советы, как предотвратить рейдерство

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 39300 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102317 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107228 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134507 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110974 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131928 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102166 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102607 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104451 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102075 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минюст дал советы, как предотвратить рейдерство

Минюст дал советы, как предотвратить рейдерство

Киев  •  УНН

 • 14469 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Минимизировать риски, связанные с рейдерскими действиями, можно, расставив юридические “ловушки”, которые значительно снизят риски внесения незаконных изменений в государственные реестры. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канал Министерства юстиции Украины, передает УНН.

"Рейдерские атаки остаются настоящим вызовом для украинского бизнеса. Типичными ошибками потенциальных жертв "охотников" за чужим имуществом являются:

  • несовершенство учредительных документов (устава);
  • отсутствие мониторинга за изменениями в государственных реестрах;
  • отсутствие упорядоченного документооборота предприятия;
  • несвоевременное обращение в органы государственной власти и судов", - пишут в Минюсте.

Как отметили в министерстве, рейдерский захват обычно происходит из-за незаконных изменений в корпоративной структуре предприятия - утверждается устав в новой редакции и вносятся изменения в ЕГРПОУ.

"Минимизировать риски, связанные с рейдерскими действиями, можно, расставив юридические "ловушки", которые значительно снизят риски внесения незаконных изменений в государственные реестры. Для представителей бизнеса - это, прежде всего, надлежащее оформление учредительных документов, в частности уставов, в которых следует предусмотреть антирейдерские предохранители", - пишут в министерстве.

В Минюсте также привели несколько примеров таких предохранителей, в частности:

  • обязательность нотариального удостоверения договора об отчуждении имущественных прав или доли в уставном капитале (для всех юридических лиц, кроме ООО);
  • по возможности установить условие о том, что отдельные решения общего собрания, скажем, по смене руководителя предприятия, должны подписываться всеми присутствующими участниками (учредителями), а не только председателем и секретарем, или председательствующим на собрании;
  • определить, что подписывать устав в новой редакции должно не уполномоченное лицо, а участники (учредители) общества, голосовавшие за утверждение этого документа;
  • прописать, что председатель общего собрания должен избираться из числа участников (учредителей) общества.

"Такие антирейдерские предохранители позволят всегда быть в курсе возможных атак на бизнес и своевременно их ликвидировать на стадии зарождения", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщал УНН, ранее Офис противодействия рейдерству создал онлайн-сервис для подачи жалоб на решения, действия и бездействие государственных регистраторов.

Украинские Национальные Новости

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