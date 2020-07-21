Минюст дал советы, как предотвратить рейдерство
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Минимизировать риски, связанные с рейдерскими действиями, можно, расставив юридические “ловушки”, которые значительно снизят риски внесения незаконных изменений в государственные реестры. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канал Министерства юстиции Украины, передает УНН.
"Рейдерские атаки остаются настоящим вызовом для украинского бизнеса. Типичными ошибками потенциальных жертв "охотников" за чужим имуществом являются:
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- несовершенство учредительных документов (устава);
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- отсутствие мониторинга за изменениями в государственных реестрах;
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- отсутствие упорядоченного документооборота предприятия;
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- несвоевременное обращение в органы государственной власти и судов", - пишут в Минюсте.
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Как отметили в министерстве, рейдерский захват обычно происходит из-за незаконных изменений в корпоративной структуре предприятия - утверждается устав в новой редакции и вносятся изменения в ЕГРПОУ.
"Минимизировать риски, связанные с рейдерскими действиями, можно, расставив юридические "ловушки", которые значительно снизят риски внесения незаконных изменений в государственные реестры. Для представителей бизнеса - это, прежде всего, надлежащее оформление учредительных документов, в частности уставов, в которых следует предусмотреть антирейдерские предохранители", - пишут в министерстве.
В Минюсте также привели несколько примеров таких предохранителей, в частности:
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- обязательность нотариального удостоверения договора об отчуждении имущественных прав или доли в уставном капитале (для всех юридических лиц, кроме ООО);
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- по возможности установить условие о том, что отдельные решения общего собрания, скажем, по смене руководителя предприятия, должны подписываться всеми присутствующими участниками (учредителями), а не только председателем и секретарем, или председательствующим на собрании;
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- определить, что подписывать устав в новой редакции должно не уполномоченное лицо, а участники (учредители) общества, голосовавшие за утверждение этого документа;
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- прописать, что председатель общего собрания должен избираться из числа участников (учредителей) общества.
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"Такие антирейдерские предохранители позволят всегда быть в курсе возможных атак на бизнес и своевременно их ликвидировать на стадии зарождения", - говорится в сообщении министерства.
Как сообщал УНН, ранее Офис противодействия рейдерству создал онлайн-сервис для подачи жалоб на решения, действия и бездействие государственных регистраторов.