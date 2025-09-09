Мінцифра оновила Принципи відповідальної гри: що зміниться для гравців та організаторів
Київ • УНН
Міністерство цифрової трансформації України оновило Принципи відповідальної гри. Документ зобов'язує ліцензованих організаторів азартних ігор підвищити безпеку гравців та запобігти ігровій залежності.
Деталі
Серед ключових новацій:
- гра починається лише після того, як користувач визначив для себе індивідуальні ліміти витрат і часу;
- організатор зобов’язаний заблокувати доступ гравцеві, якщо той подав заяву про самообмеження;
- повна заборона на заохочення до продовження гри: жодних бонусів, алкоголю чи подарунків після програшів або після рішення гравця зупинитися;
- обов’язкове розміщення інформації про ризики залежності та контактів, де можна отримати допомогу.
У Мінцифри зазначили, що наказ набере чинності після офіційного опублікування, що дасть організаторам час підготуватися до впровадження нових вимог.
У відомстві також закликали українців повідомляти про випадки, коли казино чи інші організатори азартних ігор порушують ці правила, через платформу PlayCity.
Нагадаємо
Державне агентство PlayCity заблокувало більше 20 Instagram-акаунтів, включаючи "Колю Заліпуху" та "Олю Фільову", за незаконну рекламу азартних ігор. Загальна аудиторія заблокованих сторінок перевищує 2,8 мільйона користувачів, а "історії успіху" блогерів виявилися вигадкою.
Раніше Русалочка XL, яка є популярною Інстаграм-блогеркою, отримала штраф 4,8 млн гривень за просування нелегального грального бізнесу. Вона вигадала історію про виграш, щоб рекламувати онлайн-казино.