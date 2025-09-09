$41.250.03
Эксклюзив
07:55 • 30180 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
07:10 • 51308 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:01 • 46181 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 29130 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 26365 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 26414 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 38611 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 54931 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 28953 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 50308 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзивы
Минцифра обновила Принципы ответственной игры: что изменится для игроков и организаторов

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Министерство цифровой трансформации Украины обновило Принципы ответственной игры. Документ обязывает лицензированных организаторов азартных игр повысить безопасность игроков и предотвратить игровую зависимость.

Минцифра обновила Принципы ответственной игры: что изменится для игроков и организаторов

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о принятии обновленных Принципов ответственной игры, которые становятся обязательными для всех лицензированных организаторов азартных игр. Документ направлен на повышение уровня безопасности игроков и предотвращение игровой зависимости. Об этом говорится в Телеграм-канале Минцифры, пишет УНН.

Детали

Среди ключевых новаций:

  • игра начинается только после того, как пользователь определил для себя индивидуальные лимиты расходов и времени;
    • организатор обязан заблокировать доступ игроку, если тот подал заявление о самоограничении;
      • полный запрет на поощрение к продолжению игры: никаких бонусов, алкоголя или подарков после проигрышей или после решения игрока остановиться;
        • обязательное размещение информации о рисках зависимости и контактов, где можно получить помощь.

          В Минцифры отметили, что приказ вступит в силу после официального опубликования, что даст организаторам время подготовиться к внедрению новых требований.

          В ведомстве также призвали украинцев сообщать о случаях, когда казино или другие организаторы азартных игр нарушают эти правила, через платформу PlayCity.

          Напомним

          Государственное агентство PlayCity заблокировало более 20 Instagram-аккаунтов, включая "Колю Залипуху" и "Олю Филеву", за незаконную рекламу азартных игр. Общая аудитория заблокированных страниц превышает 2,8 миллиона пользователей, а "истории успеха" блогеров оказались выдумкой.

          Ранее Русалочка XL, популярная Инстаграм-блогерша, получила штраф 4,8 млн гривен за продвижение нелегального игорного бизнеса. Она выдумала историю о выигрыше, чтобы рекламировать онлайн-казино.

          Степан Гафтко

          Общество
          Украина