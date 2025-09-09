Минцифра обновила Принципы ответственной игры: что изменится для игроков и организаторов
Киев • УНН
Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о принятии обновленных Принципов ответственной игры, которые становятся обязательными для всех лицензированных организаторов азартных игр. Документ направлен на повышение уровня безопасности игроков и предотвращение игровой зависимости. Об этом говорится в Телеграм-канале Минцифры, пишет УНН.
Детали
Среди ключевых новаций:
- игра начинается только после того, как пользователь определил для себя индивидуальные лимиты расходов и времени;
- организатор обязан заблокировать доступ игроку, если тот подал заявление о самоограничении;
- полный запрет на поощрение к продолжению игры: никаких бонусов, алкоголя или подарков после проигрышей или после решения игрока остановиться;
- обязательное размещение информации о рисках зависимости и контактов, где можно получить помощь.
В Минцифры отметили, что приказ вступит в силу после официального опубликования, что даст организаторам время подготовиться к внедрению новых требований.
В ведомстве также призвали украинцев сообщать о случаях, когда казино или другие организаторы азартных игр нарушают эти правила, через платформу PlayCity.
Напомним
Государственное агентство PlayCity заблокировало более 20 Instagram-аккаунтов, включая "Колю Залипуху" и "Олю Филеву", за незаконную рекламу азартных игр. Общая аудитория заблокированных страниц превышает 2,8 миллиона пользователей, а "истории успеха" блогеров оказались выдумкой.
Ранее Русалочка XL, популярная Инстаграм-блогерша, получила штраф 4,8 млн гривен за продвижение нелегального игорного бизнеса. Она выдумала историю о выигрыше, чтобы рекламировать онлайн-казино.