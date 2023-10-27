Міномети, "Гради" та дрони: росіяни за добу 9 разів вдарили по Вугледару - Донецька ОВА

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 12365 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 78102 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 158341 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 157333 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 128802 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134887 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86430 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93581 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99191 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89849 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7м/с
63%
Популярнi новини

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 6436 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 9368 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 8896 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 8698 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 5506 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 157324 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 226002 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 375101 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 311340 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 419286 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 6450 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15537 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32342 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29088 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 128794 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Міномети, "Гради" та дрони: росіяни за добу 9 разів вдарили по Вугледару - Донецька ОВА

Київ • УНН

 • 61565 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На Донеччині ворог протягом минулої доби та сьогодні зранку продовжував обстрілювати громаді області, спричинивши руйнування житлового сектора, поранення отримала одна людина. Про це повідомляє в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН

Міномети, "Гради" та дрони: росіяни за добу 9 разів вдарили по Вугледару - Донецька ОВА

Деталі

На Волноваському напрямку Вугледар зазнав 9 ударів з різноманітної зброї: ворог використовував БМП, міномети, АГС, СПГ, "Гради" і дрон-камікадзе. З артилерії обстріляна Максимівка.

Ввечері під обстріл потрапило Очеретине. У Мар'їнській громаді обстріляні Новомихайлівка, Максимільянівка і Костянтинівка. Під вогнем опинились околиці Курахового. На Донецькому напрямку 1 людина поранена в Авдіївці.

На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку і гаражний кооператив. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Васюківка. Зранку під удар потрапили околиці Костянтинівської громади.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, ще 1 — у Переїзному Званівської громади. У Лиманській громаді зафіксовано 14 обстрілів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Генштаб: на Авдіївському напрямку відбито понад 20 атак ворога, на Бахмутському - ще 15

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$64.54
Bitcoin
$85,143.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.84
Ethereum
$1,635.42