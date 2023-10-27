Міномети, "Гради" та дрони: росіяни за добу 9 разів вдарили по Вугледару - Донецька ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На Донеччині ворог протягом минулої доби та сьогодні зранку продовжував обстрілювати громаді області, спричинивши руйнування житлового сектора, поранення отримала одна людина. Про це повідомляє в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.
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На Волноваському напрямку Вугледар зазнав 9 ударів з різноманітної зброї: ворог використовував БМП, міномети, АГС, СПГ, "Гради" і дрон-камікадзе. З артилерії обстріляна Максимівка.
Ввечері під обстріл потрапило Очеретине. У Мар'їнській громаді обстріляні Новомихайлівка, Максимільянівка і Костянтинівка. Під вогнем опинились околиці Курахового. На Донецькому напрямку 1 людина поранена в Авдіївці.
На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку і гаражний кооператив. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Васюківка. Зранку під удар потрапили околиці Костянтинівської громади.
На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, ще 1 — у Переїзному Званівської громади. У Лиманській громаді зафіксовано 14 обстрілів.
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