росіяни поранили ще одного жителя Донеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Російські війська за минулу добу поранили одного жителя Донецької області. Про це у п'ятницю повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.
Цитата
“За 26 жовтня росіяни поранили 1 жителя Донеччини — в Авдіївці” , - написав Мороз у Telegram.
Доповнення
З 24 лютого 2022 року, за наведеними даними, росіяни вбили 1753 мирних жителів Донецької області, поранили ще 4276. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Доповнення
25 жовтня російські війська відкривали вогонь на Донеччині по Мар'їнській, Очеретинській, Курахівській, Костянтинівській, Часовоярській, Сіверській та Лиманській громадах. Одна людина постраждала.