росіяни за добу обстріляли 7 громад Донеччини: пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Російські війська минулої доби відкривали вогонь на Донеччині по Мар'їнській, Очеретинській, Курахівській, Костянтинівській, Часовоярській, Сіверській та Лиманській громадах. Є пошкодження. Про це у четвер повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.
Деталі
На Донецькому напрямку у Мар'їнській громаді під обстрілами опинились Красногорівка, Новомихайлівка і Костянтинівка. В Очеретинській громаді пошкоджено будинок в Уманському. Під вогнем околиці Курахівської громади — без жертв.
На Горлівському напрямку одна людина була поранена у Марковому Костянтинівської громади. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки і 2 приватні будинки.
На Лисичанському напрямку у Сіверську в зоні ураження були п'ять вулиць. У Лиманській громаді зафіксовано 18 обстрілів.
Доповнення
Всього за добу росіяни поранили одного жителя Донеччини.