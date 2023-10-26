россияне за сутки обстреляли 7 громад Донетчины: повреждены многоэтажки и частные дома
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки открывали огонь в Донецкой области по Марьинской, Очеретинской, Кураховской, Константиновской, Часовоярской, Северской и Лиманской громадам. Есть повреждения. Об этом в четверг сообщил и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.
Детали
На Донецком направлении в Марьинской громаде под обстрелами оказались Красногоровка, Новомихайловка и Константиновка. В Очеретинской громаде поврежден дом в Уманском. Под огнем окрестности Кураховской громады — без жертв.
На Горловском направлении один человек был ранен в Марково Константиновской громады. В Часовоярской громаде повреждены 2 многоэтажки и 2 частных дома.
На Лисичанском направлении в Северске в зоне поражения были пять улиц. В Лиманской громаде зафиксировано 18 обстрелов.
Дополнение
Всего за сутки россияне ранили одного жителя Донетчины.