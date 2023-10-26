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Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач
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Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне за сутки обстреляли 7 громад Донетчины: повреждены многоэтажки и частные дома

Киев • УНН

 • 76233 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки открывали огонь в Донецкой области по Марьинской, Очеретинской, Кураховской, Константиновской, Часовоярской, Северской и Лиманской громадам. Есть повреждения. Об этом в четверг сообщил и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.

россияне за сутки обстреляли 7 громад Донетчины: повреждены многоэтажки и частные дома

Детали

На Донецком направлении в Марьинской громаде под обстрелами оказались Красногоровка, Новомихайловка и Константиновка. В Очеретинской громаде поврежден дом в Уманском. Под огнем окрестности Кураховской громады — без жертв.

На Горловском направлении один человек был ранен в Марково Константиновской громады. В Часовоярской громаде повреждены 2 многоэтажки и 2 частных дома.

На Лисичанском направлении в Северске в зоне поражения были пять улиц. В Лиманской громаде зафиксировано 18 обстрелов.

Дополнение

Всего за сутки россияне ранили одного жителя Донетчины.

Украинские Национальные Новости

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