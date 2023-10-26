Окупанти поранили ще одного жителя Донеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Російські війська за минулу добу поранили одного жителя Донецької області. Про це у четвер повідомив в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.
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"За 25 жовтня росіяни поранили 1 жителя Донеччини - у Марковому", - написав Мороз у Telegram.
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З 24 лютого 2022 року, за наведеними даними, росіяни вбили 1753 мирних жителів Донецької області, поранили ще 4275.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.