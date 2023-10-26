Оккупанты ранили еще одного жителя Донецкой области

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"За 25 октября россияне ранили 1 жителя Донецкой области - в Марково", - написал Мороз в Telegram.

Дополнение

С 24 февраля 2022 года, по приведенным данным, россияне убили 1753 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4275.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области указано без учета Мариуполя и Волновахи.