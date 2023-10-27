россияне ранили еще одного жителя Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Российские войска за минувшие сутки ранили одного жителя Донецкой области. Об этом в пятницу сообщил и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.
Цитата
“За 26 октября россияне ранили 1 жителя Донетчины — в Авдеевке” , - написал Мороз в Telegram.
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С 24 февраля 2022 года, по приведенным данным, россияне убили 1753 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 4276. Общее количество жертв россиян в Донецкой области указано без учета Мариуполя и Волновахи.
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25 октября российские войска открывали огонь на Донетчине по Марьинской, Очеретинской, Кураховской, Константиновской, Часовоярской, Северской и Лиманской громадам. Один человек пострадал.