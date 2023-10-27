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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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10:26 • 24414 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минометы, "Грады" и дроны: россияне за сутки 9 раз ударили по Угледару - Донецкая ОВА

Киев • УНН

 • 61565 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В Донецкой области враг за прошедшие сутки и сегодня утром продолжал обстреливать громаду области, вызвав разрушения жилого сектора, ранения получил один человек. Об этом сообщает и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН

Минометы, "Грады" и дроны: россияне за сутки 9 раз ударили по Угледару - Донецкая ОВА

Детали

На Волновахском направлении Угледар подвергся 9 ударам из разнообразного оружия: враг использовал БМП, минометы, АГС, СПГ, "Грады" и дрон-камикадзе. Из артиллерии обстреляна Максимовка.

Вечером под обстрел попало Очеретино. В Марьинской громаде обстреляны Новомихайловка, Максимильяновка и Константиновка. Под огнем оказались окрестности Курахово. На Донецком направлении 1 человек ранен в Авдеевке.

На Горловском направлении в Часовоярской громаде повреждены многоэтажка и гаражный кооператив. В Соледарской громаде обстреляны Роздоловка и Васюковка. Утром под удар попали окрестности Константиновской громады.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Северске, еще 1 — в Переездном Звановской громады. В Лиманской громаде зафиксировано 14 обстрелов.

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