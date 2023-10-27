Минометы, "Грады" и дроны: россияне за сутки 9 раз ударили по Угледару - Донецкая ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Донецкой области враг за прошедшие сутки и сегодня утром продолжал обстреливать громаду области, вызвав разрушения жилого сектора, ранения получил один человек. Об этом сообщает и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.
Детали
На Волновахском направлении Угледар подвергся 9 ударам из разнообразного оружия: враг использовал БМП, минометы, АГС, СПГ, "Грады" и дрон-камикадзе. Из артиллерии обстреляна Максимовка.
Вечером под обстрел попало Очеретино. В Марьинской громаде обстреляны Новомихайловка, Максимильяновка и Константиновка. Под огнем оказались окрестности Курахово. На Донецком направлении 1 человек ранен в Авдеевке.
На Горловском направлении в Часовоярской громаде повреждены многоэтажка и гаражный кооператив. В Соледарской громаде обстреляны Роздоловка и Васюковка. Утром под удар попали окрестности Константиновской громады.
На Лисичанском направлении поврежден дом в Северске, еще 1 — в Переездном Звановской громады. В Лиманской громаде зафиксировано 14 обстрелов.
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