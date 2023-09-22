Міноборони рф виправило повідомлення про загиблого від удару по штабу чорноморського флоту в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Міноборони рф уточнило, що внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в тимчасово окупованому Криму один військовослужбовець не загинув, а пропав безвісти, передає УНН.
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"UPD: один військовослужбовець не загинув, пропав безвісти", - вказали в мо рф у телеграм-каналі.
У мо рф стверджують, що ніби "під час відбиття ракетної атаки по місту засобами протиповітряної оборони було збито п'ять ракет".
Нагадаємо
В окупованому Севастополі заявили про ракетний удар по штабу флоту рф. Удар підвердили в міноборони росії і заявили про одного загиблого військового.
Радник призначеного рф так званого "глави" тимчасово окупованого Криму олег крючков заявив про кібератаку на місцеві інтернет-провайдери після вибухів у Севастополі.
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