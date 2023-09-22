После взрывов в Севастополе оккупационные власти сообщают о якобы перебоях в работе интернета
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Советник назначенного рф так называемого "главы" временно оккупированного Крыма олег крючков заявив о кибератаке на местные интернет-провайдеры после взрывов в Севастополе, пишут Крым.Реалии, сообщает УНН.
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«После взрывов в Севастополе крючков заявил, что на крымские интернет-провайдеры совершается кибератака. На полуострове якобы фиксируют перебои с интернетом», - говориться в сообщение.
Раньше
В оккупированном Севастополе заявили о ракетном ударе по штабу флота рф.
Позднее министерство обороны рф подтвердило удар по штабу черноморского флота рф в Севастополе во временно оккупированном Крыму.
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