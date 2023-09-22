Після вибухів у Севастополі окупаційна влада повідомляє про нібито перебої в роботі інтернету

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«Після вибухів у Севастополі Крючков заявив, що на кримські інтернет-провайдери здійснюється кібератака. На півострові нібито фіксують перебої з інтернетом», - йдеться в повідомлення.

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В окупованому Севастополі заявили про ракетний удар по штабу флоту рф.

Пізніше міністерство оборони рф підтвердило удар по штабу чорноморського флоту рф у Севастополі в тимчасово окупованому Криму.

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