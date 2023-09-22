Минобороны рф исправило сообщение о погибшем от удара по штабу черноморского флота в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Минобороны рф уточнило, что в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота во временном оккупированном Крыму один военнослужащий не погиб, а пропал без вести, передает УНН.
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"UPD: один военнослужащий не погиб, пропал без вести", - указали в мо рф в телеграм-канале.
В мо рф утверждают, что будто "при отражении ракетной атаки по городу средствами противовоздушной обороны было сбито пять ракет".
Напомним
В оккупированном Севастополе заявили о ракетном ударе по штабу флота рф. Удар подвердили в минобороны россии и заявили об одном погибшем военном.
Советник назначенного рф так называемого "главы" временно оккупированного Крыма олег крючков заявив о кибератаке на местные интернет-провайдеры после взрывов в Севастополе.
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