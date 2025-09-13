Мінлива хмарність та дощі: яка погода очікує українців 13 вересня
Київ • УНН
13 вересня на заході України прогнозуються мінлива хмарність та місцями дощ, на решті території країни без опадів. Температура на сході 5-10°, вдень 18-23°, на Закарпатті та Одещині до 26°, у Києві 21-23°.
У суботу, 13 вересня, на заході України синоптики прогнозують мінливу хмарність та місцями дощ. На решті території країни без опадів. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
Сьогодні в деяких областях України атмосферний фронт зумовить дощову та хмарну погоду. Вдень в західних областях може бути туман.
Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура на сході країни 5-10°, вдень 18-23°. На Закарпатті та Одещині - до 26°.
У Києві та області опадів сьогодні не передбачається. Температура повітря буде від 21 до 23 градусів тепла.
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні12.09.25, 17:01 • 35101 перегляд