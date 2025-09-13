Мінлива хмарність та дощі: яка погода очікує українців 13 вересня

$41.310.10
48.270.03
ukenru
12 вересня, 19:25 • 10091 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 19171 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 16330 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 26839 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 35090 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 31550 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 29871 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 23376 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 32549 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 20500 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярнi новини
Дівчата вперше підписали контракт "18-24" з 92 ОШБр12 вересня, 17:45 • 4678 перегляди
Нові Patriot для України та подробиці атаки рф на Польщу: про що Шмигаль говорив із КеллогомVideo12 вересня, 18:17 • 3784 перегляди
росіяни прориваються в Куп'янськ через газову трубу - Deep StateVideo12 вересня, 20:10 • 3430 перегляди
Під Києвом біля супермаркету задушили кота: поліція розпочала розслідування12 вересня, 20:24 • 4218 перегляди
Російська пропаганда звинувачує Україну в атаці дронів на Польщу - ЦПДPhoto12 вересня, 20:45 • 6436 перегляди
Публікації
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 12801 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 16595 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 26839 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 16483 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 35091 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Андрій Сибіга
Гаррі, герцог Сассекський
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 35097 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 37516 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 85066 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 46491 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 52046 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Starlink
Х-47М2 «Кинджал»
E-6 Mercury
Детонатор

Мінлива хмарність та дощі: яка погода очікує українців 13 вересня

Київ • УНН

 • 90 перегляди

13 вересня на заході України прогнозуються мінлива хмарність та місцями дощ, на решті території країни без опадів. Температура на сході 5-10°, вдень 18-23°, на Закарпатті та Одещині до 26°, у Києві 21-23°.

Мінлива хмарність та дощі: яка погода очікує українців 13 вересня

У суботу, 13 вересня, на заході України синоптики прогнозують мінливу хмарність та місцями дощ. На решті території країни без опадів. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Сьогодні в деяких областях України атмосферний фронт зумовить дощову та хмарну погоду. Вдень в західних областях може бути туман.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура на сході країни 5-10°, вдень 18-23°. На Закарпатті та Одещині - до 26°.

- йдеться у дописі.

У Києві та області опадів сьогодні не передбачається. Температура повітря буде від 21 до 23 градусів тепла.

5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні12.09.25, 17:01 • 35101 перегляд

Вероніка Марченко

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Одеська область
Закарпатська область
Україна
Київ