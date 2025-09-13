$41.310.10
12 сентября, 19:25 • 10395 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 19972 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 16808 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 27476 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 35768 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 31728 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 30127 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 23418 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 32578 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 20531 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Переменная облачность и дожди: какая погода ожидает украинцев 13 сентября

Киев • УНН

 • 282 просмотра

13 сентября на западе Украины прогнозируются переменная облачность и местами дождь, на остальной территории страны без осадков. Температура на востоке 5-10°, днем 18-23°, в Закарпатье и Одесской области до 26°, в Киеве 21-23°.

Переменная облачность и дожди: какая погода ожидает украинцев 13 сентября

В субботу, 13 сентября, на западе Украины синоптики прогнозируют переменную облачность и местами дождь. На остальной территории страны без осадков. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Сегодня в некоторых областях Украины атмосферный фронт обусловит дождливую и облачную погоду. Днем в западных областях может быть туман.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура на востоке страны 5-10°, днем 18-23°. В Закарпатье и Одесской области - до 26°.

- говорится в сообщении.

В Киеве и области осадков сегодня не предвидится. Температура воздуха будет от 21 до 23 градусов тепла.

5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные12.09.25, 17:01 • 35779 просмотров

Вероника Марченко

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Одесская область
Закарпатская область
Украина
Киев