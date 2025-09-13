Переменная облачность и дожди: какая погода ожидает украинцев 13 сентября

В субботу, 13 сентября, на западе Украины синоптики прогнозируют переменную облачность и местами дождь. На остальной территории страны без осадков. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Сегодня в некоторых областях Украины атмосферный фронт обусловит дождливую и облачную погоду. Днем в западных областях может быть туман.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура на востоке страны 5-10°, днем 18-23°. В Закарпатье и Одесской области - до 26°.