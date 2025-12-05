Мінкульт надав статус критично важливих ГО "Вікімедіа Україна", "Слідство.Інфо" та Книгарні "Є"

Міністерство культури України надало низці громадських організацій і товариств статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінкульту.

Деталі

Йдеться про такі громадські організації і товариства:

ГО "Вікімедіа Україна" (регіональне відділення Фонду Вікімедіа в Україні);

ГО "Слідство.Інфо" (незалежна українська агенція журналістських розслідувань);

ТОВ "Книгарня "Є" (мережа книгарень).

Аналогічний статус було надано ТОВ "Новий друк", ТОВ "Контент менеджмент груп", видавництву "ІнтролігаТОР" і ПП "Модем".

Крім того, попередній статус підтверджено ДП "Центр захисту інформаційного простору України", ТОВ "ЛІЗКО", ПрАТ "Телеканал "Інтер", ТОВ "Телестудія "Служба інформації", ТОВ "Національні інформаційні системи", ТОВ "Наше Радіо" і ТОВ "ТРК "Медіа Маркет".

Нагадаємо

Раніше Мінкульт надав статус критично важливих для економіки компаніям "Суперсиметрія" Святослава Вакарчука, "Підпільному стендапу" та телеканалу "1+1". Цей статус також отримали "Українська радіо група", "Харківська книжкова фабрика "Глобус".

Також Мінкульт підтвердив для музичних гуртів "Без обмежень" і "Бумбокс" статус критично важливих.