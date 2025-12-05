$42.180.02
08:37 • 3264 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
07:29 • 12102 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 26616 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 37584 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський
4 грудня, 16:56 • 34066 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 57016 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити "конвеєр трагедій"
4 грудня, 12:31 • 33337 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 55196 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 24259 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 23440 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
Мінкульт надав статус критично важливих ГО "Вікімедіа Україна", "Слідство.Інфо" та Книгарні "Є"

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Міністерство культури України визнало низку громадських організацій та товариств критично важливими для функціонування економіки. Серед них ГО «Вікімедіа Україна», ГО «Слідство.Інфо» та ТОВ «Книгарня «Є».

Мінкульт надав статус критично важливих ГО "Вікімедіа Україна", "Слідство.Інфо" та Книгарні "Є"

Міністерство культури України надало низці громадських організацій і товариств статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінкульту.

Деталі

Йдеться про такі громадські організації і товариства:

  • ГО "Вікімедіа Україна" (регіональне відділення Фонду Вікімедіа в Україні);
    • ГО "Слідство.Інфо" (незалежна українська агенція журналістських розслідувань);
      • ТОВ "Книгарня "Є" (мережа книгарень).

        Аналогічний статус було надано ТОВ "Новий друк", ТОВ "Контент менеджмент груп", видавництву "ІнтролігаТОР" і ПП "Модем".

        Крім того, попередній статус підтверджено ДП "Центр захисту інформаційного простору України", ТОВ "ЛІЗКО", ПрАТ "Телеканал "Інтер", ТОВ "Телестудія "Служба інформації", ТОВ "Національні інформаційні системи", ТОВ "Наше Радіо" і ТОВ "ТРК "Медіа Маркет".

        Нагадаємо

        Раніше Мінкульт надав статус критично важливих для економіки компаніям "Суперсиметрія" Святослава Вакарчука, "Підпільному стендапу" та телеканалу "1+1". Цей статус також отримали "Українська радіо група", "Харківська книжкова фабрика "Глобус".

        Також Мінкульт підтвердив для музичних гуртів "Без обмежень" і "Бумбокс" статус критично важливих.

        Євген Устименко

        СуспільствоКультура
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        Святослав Вакарчук