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Музичні гурти "Бумбокс" та "БезОбмежень" визнали критично важливими підприємствами - Мінкультури

Київ • УНН

 • 23502 перегляди

Музичні гурти "Бумбокс" і "Без Обмежень" отримали статус критично важливих від Міністерства культури. Обидва гурти відповідають критеріям, важливим для функціонування економіки.

Музичні гурти "Бумбокс" та "БезОбмежень" визнали критично важливими підприємствами - Мінкультури

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України підтвердило для музичних гуртів "Без обмежень" і "Бумбокс" статус критично важливих, - повідомляє Міністерство Культури України пише УНН.

Обидва гурти відповідають критеріям, які зазначені у пункті 2 "Критеріїв та порядку, за якими визначаються підприємств, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та життєдіяльності населення в особливий період".

Наразі такими є:

  • відсутність заборгованості із сплати податків до місцевого та держбюджетів та єдиного внеску на соцстрахування;
    • розмір нарахованої середньої заробітної плати застрахованих працівників за останній календарний місяць є не нижчою за мінімальну зарплатню по країні, помножену на 2,5;
      • підприємство/організація має важливе значення для галузі національної економіки, сфери культури, стратегічних комунікацій України та проводять відповідну діяльність;
        • впродовж попереднього календарного року реалізували не менше 2 проєктів зі створення, репрезентації, промоції та збуту національного культурного та креативного продукту в Україні та/або за кордоном (виставки, фестивалі, гастролі, концерти, інші масштабні культурно-мистецькі заходи), при цьому були зареєстровані на території України не пізніше 1 січня 2022 року.

          Вважати товариство з обмеженою відповідальністю "Без обмежень" таким, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період

          Про це зазначено у наказі Міністерства Культури та Стратегічних комунікацій від 11 березня 2025 року.

          Вважати товариство з обмеженою відповідальністю "МУЗИКА ДЛЯ МАС" таким, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період

          - зазначено у наказі  Міністерства Культури та Стратегічних комунікацій від 11 березня 2025 року.

          Раніше УНН повідомляв, що Кабмін вдосконалив критерії визначення критично важливих підприємств для бронювання працівників. 

          Лілія Подоляк

          Лілія Подоляк

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