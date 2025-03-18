Музыкальные группы "Бумбокс" и "БезОбмежень" признаны критически важными предприятиями - Минкультуры
Киев • УНН
Музыкальные группы "Бумбокс" и "Без Обмежень" получили статус критически важных от Министерства культуры. Обе группы соответствуют критериям, важным для функционирования экономики.
Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины подтвердило для музыкальных групп "Без обмежень" и "Бумбокс" статус критически важных, - сообщает Министерство Культуры Украины пишет УНН.
Обе группы соответствуют критериям, указанным в пункте 2 "Критериев и порядка, по которым определяются предприятия, учреждения и организации, которые являются критически важными для функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период".
Сейчас таковыми являются:
- отсутствие задолженности по уплате налогов в местный и госбюджеты и единого взноса на соцстрахование;
- размер начисленной средней заработной платы застрахованных работников за последний календарный месяц не ниже минимальной зарплаты по стране, умноженной на 2,5;
- предприятие/организация имеет важное значение для отрасли национальной экономики, сферы культуры, стратегических коммуникаций Украины и проводят соответствующую деятельность;
- в течение предыдущего календарного года реализовали не менее 2 проектов по созданию, репрезентации, продвижению и сбыту национального культурного и креативного продукта в Украине и/или за рубежом (выставки, фестивали, гастроли, концерты, другие масштабные культурно-художественные мероприятия), при этом были зарегистрированы на территории Украины не позднее 1 января 2022 года.
Считать общество с ограниченной ответственностью "Без обмежень" таким, что является критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важным для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период
Об этом указано в приказе Министерства Культуры и Стратегических коммуникаций от 11 марта 2025 года.
Считать общество с ограниченной ответственностью "МУЗЫКА ДЛЯ МАСС" таким, что является критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важным для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период
Ранее УНН сообщал, что Кабмин усовершенствовал критерии определения критически важных предприятий для бронирования работников.