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Музыкальные группы "Бумбокс" и "БезОбмежень" признаны критически важными предприятиями - Минкультуры

Киев • УНН

 • 23330 просмотра

Музыкальные группы "Бумбокс" и "Без Обмежень" получили статус критически важных от Министерства культуры. Обе группы соответствуют критериям, важным для функционирования экономики.

Музыкальные группы "Бумбокс" и "БезОбмежень" признаны критически важными предприятиями - Минкультуры

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины подтвердило для музыкальных групп "Без обмежень" и "Бумбокс" статус критически важных, - сообщает Министерство Культуры Украины пишет УНН.

Обе группы соответствуют критериям, указанным в пункте 2 "Критериев и порядка, по которым определяются предприятия, учреждения и организации, которые являются критически важными для функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период".

Сейчас таковыми являются:

  • отсутствие задолженности по уплате налогов в местный и госбюджеты и единого взноса на соцстрахование;
    • размер начисленной средней заработной платы застрахованных работников за последний календарный месяц не ниже минимальной зарплаты по стране, умноженной на 2,5;
      • предприятие/организация имеет важное значение для отрасли национальной экономики, сферы культуры, стратегических коммуникаций Украины и проводят соответствующую деятельность;
        • в течение предыдущего календарного года реализовали не менее 2 проектов по созданию, репрезентации, продвижению и сбыту национального культурного и креативного продукта в Украине и/или за рубежом (выставки, фестивали, гастроли, концерты, другие масштабные культурно-художественные мероприятия), при этом были зарегистрированы на территории Украины не позднее 1 января 2022 года.

          Считать общество с ограниченной ответственностью "Без обмежень" таким, что является критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важным для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период

          Об этом указано в приказе Министерства Культуры и Стратегических коммуникаций от 11 марта 2025 года.

          Считать общество с ограниченной ответственностью "МУЗЫКА ДЛЯ МАСС" таким, что является критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важным для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период

          - указано в приказе Министерства Культуры и Стратегических коммуникаций от 11 марта 2025 года.

          Ранее УНН сообщал, что Кабмин усовершенствовал критерии определения критически важных предприятий для бронирования работников. 

          Лилия Подоляк

          Лилия Подоляк

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