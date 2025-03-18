Музыкальные группы "Бумбокс" и "БезОбмежень" признаны критически важными предприятиями - Минкультуры

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины подтвердило для музыкальных групп "Без обмежень" и "Бумбокс" статус критически важных, - сообщает Министерство Культуры Украины пишет УНН.

Обе группы соответствуют критериям, указанным в пункте 2 "Критериев и порядка, по которым определяются предприятия, учреждения и организации, которые являются критически важными для функционирования экономики и жизнедеятельности населения в особый период".

Сейчас таковыми являются:

Считать общество с ограниченной ответственностью "Без обмежень" таким, что является критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важным для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период