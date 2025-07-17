Мінкульт надав статусу критично важливих компанії Вакарчука, Підпільному стендапу та "1+1" 17 липня 2025

Міністерство культури та стратегічних комунікацій надало статусу критично важливих для економіки компанії "Суперсиметрія" Святослава Вакарчука, Підпільному стендапу та телеканалу "1+1", передає УНН.

Деталі

Згідно з наказом, ТОВ "Суперсиметрія" (компанія, яка представляє права та на всі твори гурту "Океан Ельзи", засновник Святослав Вакарчук), ТОВ "Підпільний стендап" (засновник комік Святослав Загайкевич вважаються такими, що відповідають критеріям, зазначеним у пункті 2 Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки.

Також критично важливими визнано ТОВ "Українська радіо група", ТОВ "СЕС Сіріус Україна" ТОВ "ВІЖН 1+1", АТ "Харківська книжкова фабрика "Глобус", ТОВ "ВІЖН 4" (канал "Бігуді"), ТОВ "Буковинська хвиля" (радіостанція), ТОВ "Консалтингова фірма "Веданта-експерт", ТОВ "ПКА Груп", ТОВ "НФ", ТОВ "Діджиталс солюшнс", Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків та ДП "Національний центр Олександра Довженка".

Музичні гурти "Бумбокс" та "БезОбмежень" визнали критично важливими підприємствами - Мінкультури

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що Кабмін вдосконалив критерії визначення критично важливих підприємств для бронювання працівників.