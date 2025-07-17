Минкульт присвоил статус критически важных компаниям Вакарчука, «Подпольному стендапу» и «1+1» 17 июля 2025

Министерство культуры и стратегических коммуникаций присвоило статус критически важных для экономики компаниям "Суперсимметрия" Святослава Вакарчука, Подпольному стендапу и телеканалу "1+1", передает УНН.

Детали

Согласно приказу, ООО "Суперсимметрия" (компания, представляющая права на все произведения группы "Океан Эльзы", основатель Святослав Вакарчук), ООО "Подпольный стендап" (основатель комик Святослав Загайкевич) считаются соответствующими критериям, указанным в пункте 2 Критериев и порядка, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, являющихся критически важными для функционирования экономики.

Также критически важными признаны ООО "Украинская радио группа", ООО "СЕС Сириус Украина", ООО "ВИЖН 1+1", АО "Харьковская книжная фабрика "Глобус", ООО "ВИЖН 4" (канал "Бигуди"), ООО "Буковинская волна" (радиостанция), ООО "Консалтинговая фирма "Веданта-эксперт", ООО "ПКА Груп", ООО "НФ", ООО "Диджиталс солюшнс", Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко и ГП "Национальный центр Александра Довженко".

Музыкальные группы "Бумбокс" и "БезОбмежень" признаны критически важными предприятиями - Минкультуры

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что Кабмин усовершенствовал критерии определения критически важных предприятий для бронирования работников.