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Минкульт присвоил статус критически важных компаниям Вакарчука, «Подпольному стендапу» и «1+1» 17 июля 2025

Киев • УНН

 • 2144 просмотра

Министерство культуры и стратегических коммуникаций присвоило статус критически важных для экономики компаниям «Суперсимметрия» Святослава Вакарчука, «Подпольному стендапу» и телеканалу «1+1». Этот статус также получили «Украинская радио группа», «Харьковская книжная фабрика «Глобус» и другие учреждения.

Минкульт присвоил статус критически важных компаниям Вакарчука, «Подпольному стендапу» и «1+1»

Министерство культуры и стратегических коммуникаций присвоило статус критически важных для экономики компаниям "Суперсимметрия" Святослава Вакарчука, Подпольному стендапу и телеканалу "1+1", передает УНН.

Детали

Согласно приказу, ООО "Суперсимметрия" (компания, представляющая права на все произведения группы "Океан Эльзы", основатель Святослав Вакарчук), ООО "Подпольный стендап" (основатель комик Святослав Загайкевич) считаются соответствующими критериям, указанным в пункте 2 Критериев и порядка, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, являющихся критически важными для функционирования экономики.

Также критически важными признаны ООО "Украинская радио группа", ООО "СЕС Сириус Украина", ООО "ВИЖН 1+1", АО "Харьковская книжная фабрика "Глобус", ООО "ВИЖН 4" (канал "Бигуди"), ООО "Буковинская волна" (радиостанция), ООО "Консалтинговая фирма "Веданта-эксперт", ООО "ПКА Груп", ООО "НФ", ООО "Диджиталс солюшнс", Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко и ГП "Национальный центр Александра Довженко".

Музыкальные группы "Бумбокс" и "БезОбмежень" признаны критически важными предприятиями - Минкультуры18.03.2025, 14:33 • 23591 просмотр

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что Кабмин усовершенствовал критерии определения критически важных предприятий для бронирования работников.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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