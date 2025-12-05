$42.180.02
Минкульт присвоил статус критически важных ОО "Викимедиа Украина", "Слідство.Інфо" и Книжному магазину "Є"

Киев • УНН

 • 472 просмотра

Министерство культуры Украины признало ряд общественных организаций и обществ критически важными для функционирования экономики. Среди них ОО "Викимедиа Украина", ОО "Слідство.Інфо" и ООО «Книжный магазин "Є".

Минкульт присвоил статус критически важных ОО "Викимедиа Украина", "Слідство.Інфо" и Книжному магазину "Є"

Министерство культуры Украины предоставило ряду общественных организаций и обществ статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

Детали

Речь идет о таких общественных организациях и обществах:

  • ОО "Викимедиа Украина" (региональное отделение Фонда Викимедиа в Украине);
    • ОО "Слідство.Інфо" (независимое украинское агентство журналистских расследований);
      • ООО "Книжный магазин "Е" (сеть книжных магазинов).

        Аналогичный статус был предоставлен ООО "Новый друк", ООО "Контент менеджмент групп", издательству "ИнтролигаТОР" и ЧП "Модем".

        Кроме того, предыдущий статус подтвержден ГП "Центр защиты информационного пространства Украины", ООО "ЛИЗКО", ЧАО "Телеканал "Интер", ООО "Телестудия "Служба информации", ООО "Национальные информационные системы", ООО "Наше Радио" и ООО "ТРК "Медиа Маркет".

        Напомним

        Ранее Минкульт предоставил статус критически важных для экономики компаниям "Суперсимметрия" Святослава Вакарчука, "Подпольному стендапу" и телеканалу "1+1". Этот статус также получили "Украинская радио группа", "Харьковская книжная фабрика "Глобус".

        Также Минкульт подтвердил для музыкальных групп "Без обмежень" и "Бумбокс" статус критически важных.

        Евгений Устименко

