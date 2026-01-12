Мін’юст затвердив новий порядок проставлення апостиля для документів за кордоном
Київ • УНН
З 1 лютого 2026 року в Україні набуде чинності новий порядок проставлення апостиля на офіційних документах. Вартість послуги також зросте з 1 січня 2026 року.
З 1 лютого 2026 року набере чинності наказ про новий порядок проставлення апостиля на офіційних документах. Про це повідомляє Міністерство юстиції України, передає УНН.
Деталі
З набранням чинності нового наказу № 3177/5, втратить силу попередній порядок, який діяв з 2015 року. Нові правила регулюють усю процедуру проставлення апостиля: від прийняття документів до видачі результату.
За новим порядком, апостиль проставляється через Електронний реєстр апостилів. Також визначено порядок внесення до реєстру зразків підписів, печаток та сертифікатів відкритих ключів. Вносити відомості до реєстру зможуть Міністерство юстиції, його територіальні органи, Державна архівна служба України та суди (щодо суддів). Апостиль або рішення про відмову в його проставленні оформлюватимуться впродовж трьох робочих днів.
Окремо регламентовано процедури прийняття документів, їх розгляду, видачі результатів та отримання інформації з Електронного реєстру апостилів.
Окрім того, з 1 січня 2026 року змінюється і вартість послуги. Для фізичних осіб вона становитиме 670 гривень, а для юридичних 1160 гривень.
