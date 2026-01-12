$43.080.09
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
10:11 • 9732 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
08:44 • 18201 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30 • 16214 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 20482 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 30911 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 37938 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 33989 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 31875 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 61779 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 61780 перегляди
Мін’юст затвердив новий порядок проставлення апостиля для документів за кордоном

Київ • УНН

 • 30 перегляди

З 1 лютого 2026 року в Україні набуде чинності новий порядок проставлення апостиля на офіційних документах. Вартість послуги також зросте з 1 січня 2026 року.

Мін’юст затвердив новий порядок проставлення апостиля для документів за кордоном

З 1 лютого 2026 року набере чинності наказ про новий порядок проставлення апостиля на офіційних документах. Про це повідомляє Міністерство юстиції України, передає УНН.

Деталі

З набранням чинності нового наказу № 3177/5,  втратить силу попередній порядок, який діяв з 2015 року. Нові правила регулюють усю процедуру проставлення апостиля: від прийняття документів до видачі результату.

За новим порядком, апостиль проставляється через Електронний реєстр апостилів. Також визначено порядок внесення до реєстру зразків підписів, печаток та сертифікатів відкритих ключів. Вносити відомості до реєстру зможуть Міністерство юстиції, його територіальні органи, Державна архівна служба України та суди (щодо суддів). Апостиль або рішення про відмову в його проставленні оформлюватимуться впродовж трьох робочих днів.

Окремо регламентовано процедури прийняття документів, їх розгляду, видачі результатів та отримання інформації з Електронного реєстру апостилів.

Окрім того, з 1 січня 2026 року змінюється і вартість послуги. Для фізичних осіб вона становитиме 670 гривень, а для юридичних 1160 гривень.

Нагадаємо

Міністерство юстиції України запустило перший сервіс на базі штучного інтелекту для судових експертиз. Він спрощує підготовку документів, допомагає обрати вид експертизи та формулювати питання.

Алла Кіосак

Суспільство
Техніка
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Міністерство юстиції України
Україна