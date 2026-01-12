Минюст утвердил новый порядок проставления апостиля для документов за границей

С 1 февраля 2026 года вступит в силу приказ о новом порядке проставления апостиля на официальных документах. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, передает УНН.

Детали

Со вступлением в силу нового приказа № 3177/5 утратит силу предыдущий порядок, действовавший с 2015 года. Новые правила регулируют всю процедуру проставления апостиля: от принятия документов до выдачи результата.

По новому порядку, апостиль проставляется через Электронный реестр апостилей. Также определен порядок внесения в реестр образцов подписей, печатей и сертификатов открытых ключей. Вносить сведения в реестр смогут Министерство юстиции, его территориальные органы, Государственная архивная служба Украины и суды (в отношении судей). Апостиль или решение об отказе в его проставлении будут оформляться в течение трех рабочих дней.

Отдельно регламентированы процедуры принятия документов, их рассмотрения, выдачи результатов и получения информации из Электронного реестра апостилей.

Кроме того, с 1 января 2026 года меняется и стоимость услуги. Для физических лиц она составит 670 гривен, а для юридических 1160 гривен.

Напомним

