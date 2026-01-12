Минюст утвердил новый порядок проставления апостиля для документов за границей

$43.080.09
11:16 • 304 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
10:11 • 10040 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
08:44 • 18370 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
08:30 • 16351 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16 • 20591 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 30989 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 37991 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 34018 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 31892 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 61864 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзивы
Аграрный сектор Херсонщины под ручным контролем гауляйтера Сальдо: ЦНС разоблачил коррупционную схему оккупантов12 января, 02:10 • 16198 просмотра
Жестокая расправа в Эквадоре: на пляже обнаружили пять человеческих голов12 января, 04:28 • 10276 просмотра
Взрывы на аэродроме "Бельбек" и блэкаут связи: ночная атака на объекты оккупантов в Крыму05:52 • 14016 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания08:21 • 14838 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 9128 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы10:30 • 2846 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования10:11 • 10066 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 9364 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания08:21 • 14996 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 61878 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Андрей Сибига
Дональд Туск
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Белый дом
Одесская область
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 22834 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 20605 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 27495 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 29967 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 85963 просмотра
Минюст утвердил новый порядок проставления апостиля для документов за границей

Киев • УНН

 • 96 просмотра

С 1 февраля 2026 года в Украине вступит в силу новый порядок проставления апостиля на официальных документах. Стоимость услуги также возрастет с 1 января 2026 года.

Минюст утвердил новый порядок проставления апостиля для документов за границей

С 1 февраля 2026 года вступит в силу приказ о новом порядке проставления апостиля на официальных документах. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, передает УНН.

Детали

Со вступлением в силу нового приказа № 3177/5 утратит силу предыдущий порядок, действовавший с 2015 года. Новые правила регулируют всю процедуру проставления апостиля: от принятия документов до выдачи результата.

По новому порядку, апостиль проставляется через Электронный реестр апостилей. Также определен порядок внесения в реестр образцов подписей, печатей и сертификатов открытых ключей. Вносить сведения в реестр смогут Министерство юстиции, его территориальные органы, Государственная архивная служба Украины и суды (в отношении судей). Апостиль или решение об отказе в его проставлении будут оформляться в течение трех рабочих дней.

Отдельно регламентированы процедуры принятия документов, их рассмотрения, выдачи результатов и получения информации из Электронного реестра апостилей.

Кроме того, с 1 января 2026 года меняется и стоимость услуги. Для физических лиц она составит 670 гривен, а для юридических 1160 гривен.

Напомним

Министерство юстиции Украины запустило первый сервис на базе искусственного интеллекта для судебных экспертиз. Он упрощает подготовку документов, помогает выбрать вид экспертизы и формулировать вопросы.

Алла Киосак

