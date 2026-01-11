Міністр війни США Піт Хегсет проінспектував розробку новітньої гіперзвукової ракети "Чорна борода"

Цього тижня міністр оборони США Піт Хегсет відвідав штаб-квартиру каліфорнійської оборонної компанії Castelion, заснованої колишніми інженерами SpaceX. Метою візиту стала перевірка прогресу у створенні гіперзвукової ударної ракети великої дальності "Чорна борода". Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

"Чорна борода" - ракета, яку розробляють для масового та швидкого виробництва. Під час зустрічі з інженерами Хегсет наголосив, що розвиток таких технологій є критично важливим для збереження миру шляхом стримування, аби змусити потенційних супротивників відмовитися від агресивних намірів.

Компанія Castelion продемонструвала главі Пентагону модульну палетизовану пускову установку, яка дозволяє швидко розгортати ракети та інтегрувати їх в існуючу логістичну інфраструктуру збройних сил США.

Основною особливістю проєкту є вертикально інтегровані системи руху та наведення, що значно знижують вартість виробництва порівняно з традиційними оборонними програмами. Це дозволяє США отримати масштабований варіант неядерного стримування, який можна виготовляти у великих обсягах у стислі терміни.

