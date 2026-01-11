Міністр війни США Піт Хегсет проінспектував розробку новітньої гіперзвукової ракети "Чорна борода"

$42.990.00
50.180.00
ukenru
10 січня, 11:45 • 15122 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 30091 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 28434 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 26166 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 25360 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 31390 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 54593 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 38982 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 38354 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 31016 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−14°
2м/с
87%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Пентагон: блокада у Карибському морі змусила сім суден "тіньового флоту" змінити курс10 січня, 15:42 • 4006 перегляди
Умєров знову був на контакті з американськими партнерами, це наше стратегічне завдання - Зеленський10 січня, 15:51 • 4146 перегляди
Рятувальники шукають десятки людей, які зникли після зсуву на сміттєзвалищі на Філіппінах 10 січня, 16:19 • 3468 перегляди
Іспанія закликає Європу до власної армії, щоб не залежати від третіх країн10 січня, 16:35 • 3844 перегляди
Віктор Орбан відклав оголошення кандидата у прем'єри Угорщини на тлі падіння рейтингів21:59 • 7978 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 36095 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 83816 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 110353 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 81686 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 102726 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Ігор Терехов
Ілон Маск
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Іран
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 9876 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 13529 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 69739 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 71256 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 91927 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Truth Social

Міністр війни США Піт Хегсет проінспектував розробку новітньої гіперзвукової ракети "Чорна борода"

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Міністр оборони США Піт Хегсет відвідав компанію Castelion для перевірки прогресу у створенні гіперзвукової ракети "Чорна борода". Ракета призначена для масового та швидкого виробництва, а також для неядерного стримування.

Міністр війни США Піт Хегсет проінспектував розробку новітньої гіперзвукової ракети "Чорна борода"

Цього тижня міністр оборони США Піт Хегсет відвідав штаб-квартиру каліфорнійської оборонної компанії Castelion, заснованої колишніми інженерами SpaceX. Метою візиту стала перевірка прогресу у створенні гіперзвукової ударної ракети великої дальності "Чорна борода". Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

"Чорна борода" - ракета, яку розробляють для масового та швидкого виробництва. Під час зустрічі з інженерами Хегсет наголосив, що розвиток таких технологій є критично важливим для збереження миру шляхом стримування, аби змусити потенційних супротивників відмовитися від агресивних намірів.

Україна збільшила виробництво озброєння у півтора раза за рік - Міноборони08.01.26, 06:04 • 12724 перегляди

Компанія Castelion продемонструвала главі Пентагону модульну палетизовану пускову установку, яка дозволяє швидко розгортати ракети та інтегрувати їх в існуючу логістичну інфраструктуру збройних сил США.

Основною особливістю проєкту є вертикально інтегровані системи руху та наведення, що значно знижують вартість виробництва порівняно з традиційними оборонними програмами. Це дозволяє США отримати масштабований варіант неядерного стримування, який можна виготовляти у великих обсягах у стислі терміни.

Україна виробляє понад 1500 протишахедних дронів щодня - Шмигаль07.01.26, 11:11 • 3315 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Ядерна зброя
Техніка
Піт Гегсет
SpaceX
Сполучені Штати Америки