10 января, 11:45 • 15812 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 31952 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:49 • 29474 просмотра
Совбез ООН соберется 12 января из-за применения россией ракеты "Орешник" против Украины
10 января, 08:27 • 27075 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 26015 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 31704 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 54937 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 39072 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 38443 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 31057 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Министр войны США Пит Хегсет проинспектировал разработку новейшей гиперзвуковой ракеты "Черная борода"

Киев • УНН

 • 580 просмотра

Министр обороны США Пит Хегсет посетил компанию Castelion для проверки прогресса в создании гиперзвуковой ракеты "Черная борода". Ракета предназначена для массового и быстрого производства, а также для неядерного сдерживания.

Министр войны США Пит Хегсет проинспектировал разработку новейшей гиперзвуковой ракеты "Черная борода"

На этой неделе министр обороны США Пит Хэгсет посетил штаб-квартиру калифорнийской оборонной компании Castelion, основанной бывшими инженерами SpaceX. Целью визита стала проверка прогресса в создании гиперзвуковой ударной ракеты большой дальности "Черная борода". Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Детали

"Черная борода" - ракета, которую разрабатывают для массового и быстрого производства. Во время встречи с инженерами Хэгсет подчеркнул, что развитие таких технологий является критически важным для сохранения мира путем сдерживания, чтобы заставить потенциальных противников отказаться от агрессивных намерений.

Украина увеличила производство вооружения в полтора раза за год - Минобороны08.01.26, 06:04 • 12724 просмотра

Компания Castelion продемонстрировала главе Пентагона модульную паллетизированную пусковую установку, которая позволяет быстро развертывать ракеты и интегрировать их в существующую логистическую инфраструктуру вооруженных сил США.

Основной особенностью проекта являются вертикально интегрированные системы движения и наведения, что значительно снижает стоимость производства по сравнению с традиционными оборонными программами. Это позволяет США получить масштабируемый вариант неядерного сдерживания, который можно производить в больших объемах в сжатые сроки.

Украина производит более 1500 противошахедных дронов ежедневно - Шмыгаль07.01.26, 11:11 • 3319 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Ядерное оружие
Техника
Пит Хегсетх
SpaceX
Соединённые Штаты