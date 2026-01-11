Министр войны США Пит Хегсет проинспектировал разработку новейшей гиперзвуковой ракеты "Черная борода"
Министр обороны США Пит Хегсет посетил компанию Castelion для проверки прогресса в создании гиперзвуковой ракеты "Черная борода". Ракета предназначена для массового и быстрого производства, а также для неядерного сдерживания.
На этой неделе министр обороны США Пит Хэгсет посетил штаб-квартиру калифорнийской оборонной компании Castelion, основанной бывшими инженерами SpaceX. Целью визита стала проверка прогресса в создании гиперзвуковой ударной ракеты большой дальности "Черная борода". Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.
Детали
"Черная борода" - ракета, которую разрабатывают для массового и быстрого производства. Во время встречи с инженерами Хэгсет подчеркнул, что развитие таких технологий является критически важным для сохранения мира путем сдерживания, чтобы заставить потенциальных противников отказаться от агрессивных намерений.
Компания Castelion продемонстрировала главе Пентагона модульную паллетизированную пусковую установку, которая позволяет быстро развертывать ракеты и интегрировать их в существующую логистическую инфраструктуру вооруженных сил США.
Основной особенностью проекта являются вертикально интегрированные системы движения и наведения, что значительно снижает стоимость производства по сравнению с традиционными оборонными программами. Это позволяет США получить масштабируемый вариант неядерного сдерживания, который можно производить в больших объемах в сжатые сроки.
