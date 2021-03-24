Міністр Ткаченко назвав можливих авторів інформаційних атак по вакцинах від COVID-19

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“Зауважте, що серед інших вакцин — саме російська вакцина просувається і позиціонується як ідеологічна. Нагадаю, обирати для себе та свого населення вакцину — це право кожної окремої країни. Нав’язування вакцини „Супутник V“, яка ще не схвалена ВООЗ, — виглядає, як ідеологічна зброя. Тому не виключаю, що метою замовних кампаній проти вакцини AstraZeneca може бути і опосередкований інформаційно-репутаційний удар по інших виробниках вакцин. Важливо розуміти, що поки триває боротьба з пандемією, на жаль, хтось може використовувати її як елемент інформаційної війни”, — пояснив Ткаченко.

Деталі

За словами міністра, кожен репутаційний удар по вакцинах від COVID-19 та програмах вакцинації — дуже небезпечне явище, адже підживлює недовіру населення до самого препарату, а також до органів державної влади.

“Велика епідемія — це і великий страх, невпевненість у майбутньому. Саме ці почуття і використовують пропагандисти для більш ефективного сприйняття людьми дезінформації. Тому будь-який репутаційний удар по вакцині, по програмах вакцинації — дуже небезпечний. Бо результатом таких дій є не лише недовіра до вакцин, але й до урядів, які ці вакцини закупають, та навіть до глобальних міжнародних інституцій”, — зауважив він.

Додатково

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). Нагадаємо, що Дніпропетровська область — на першому місці по вакцинації медиків.

У межах другого етапу всеукраїнської вакцинації, повідомили у МОЗ, наступного тижня в Україні планується почати вакцинацію людей, які старші 80 років.

Уряд і Міністерство охорони здоров’я активно працює над тим, щоб якомога швидше отримати заявлені вакцини від COVID-19 найближчим часом.

Нагадаємо, в Україні вже зареєстрували і прийняли для екстреного застосування три вакцини — британо-шведський препарат, розроблений Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca (виробляється в Індії під назвою Covishield), препарат американської компанії Pfizer-BioNTech і китайську вакцину Sinovac.

Зараз Україна використовує вакцину Covishield розробника AstraZeneca виробництва Індії і очікує найближчим часом поставки CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.