Министр Ткаченко назвал возможных авторов информационных атак по вакцинам от COVID-19

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"Заметьте, что среди других вакцин - именно российская вакцина продвигается и позиционируется как идеологическая. Напомню, выбирать для себя и своего населения вакцину - это право каждой страны. Навязывание вакцины "Спутник V", которая еще не одобрена ВОЗ, - выглядит, как идеологическое оружие. Поэтому не исключаю, что целью заказных кампаний против вакцины AstraZeneca может быть и опосредованный информационно-репутационный удар по другим производителям вакцин. Важно понимать, что пока идет борьба с пандемией, к сожалению, кто-то может использовать ее как элемент информационной войны", - пояснил Ткаченко.

Детали

По словам министра, каждый репутационный удар по вакцинам от COVID-19 и программам вакцинации - очень опасное явление, ведь подпитывает недоверие населения к самому препарату, а также к органам государственной власти.

"Большая эпидемия - это и большой страх, неуверенность в будущем. Именно эти чувства и используют пропагандисты для более эффективного восприятия людьми дезинформации. Поэтому любой репутационный удар по вакцине, по программам вакцинации - очень опасен. Ведь результатом таких действий является не только недоверие к вакцинам, но и к правительствам, которые эти вакцины закупают, и даже к глобальным международным институтам", - отметил он.

Дополнительно

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield). Напомним, что Днепропетровская область - на первом месте по вакцинации медиков.

В рамках второго этапа всеукраинской вакцинации, сообщили в Минздраве, на следующей неделе в Украине планируется начать вакцинацию людей старше 80 лет.

Правительство и Министерство здравоохранения активно работают над тем, чтобы как можно быстрее получить заявленные вакцины от COVID-19 в ближайшее время.

Напомним, в Украине уже зарегистрировали и приняли для экстренного применения три вакцины - британо-шведский препарат, разработанный Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca (производится в Индии под названием Covishield), препарат американской компании Pfizer-BioNTech и китайскую вакцину Sinovac.

Сейчас Украина использует вакцину Covishield разработчика AstraZeneca производства Индии и ожидает в ближайшее время поставки CoronaVac производства Sinovac Biotech.