Міністр оборони Латвії: росіяни повинні запитати себе, чому всі їхні сусіди так прагнуть вступити до НАТО?
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, який покидає свою посаду, звернувся до росіян, аби вони запитали себе, чому всі їхні сусіди так прагнуть вступити до НАТО.
Про це інформує УНН з посиланням на інтерв'ю видання Голос Америки.
Деталі
В останні місяці нерідко доводиться чути, начебто, парадоксальний вислів: володимир путін, як ніхто інший, зробив дуже багато для згуртування країн-членів НАТО. Зокрема, заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу подали традиційно нейтральні Швеція та Фінляндія, а Швейцарія вирішила налагодити співпрацю з НАТО.
Політик заявив, що в Кремлі заявляють, як НАТО оточує всю Росію і цим їй загрожує, проте чомусь жодного разу не чув подібних скарг від Швейцарії. Навколо цієї країни одні держави-члени НАТО, але вона жодного разу не заявила, що перебуває в оточенні.
Він звернувся до росіян, щоб вони замислилися, а чому всі їхні сусіди так прагнуть вступити до НАТО.
Цитата
"Я хотів би сказати, що кожен народ і кожна людина може знайти щастя у своїй державі. І він не повинен це робити коштом інших місць інших народів за кордоном. Якщо росіяни колись зрозуміють те, що вони можуть будувати свою державу, не переходячи кордонів інших країн і не починаючи війну, то всі сусіди Росії тільки по-доброму ставляться до них. І я думаю, що росіяни мають запитати себе: чому всі їхні сусіди так прагнуть вступити до НАТО? Чому нейтральні Фінляндія та Швеція вступають до НАТО, чому країни Балтії захотіли піти цим шляхом?" — сказав міністр.
Додамо
Артіс Пабрікс (Artis Pabriks) був міністром закордонних справ Латвії в 2004-2007 роках, з 2010 по 2014 рік був міністром оборони, і потім знову обійняв цю посаду за результатами парламентських виборів 2018 року.
На його першу каденцію випала перша фаза війни Росії проти України: анексія Криму та окупація частини Донбасу. Роки другого терміну перебування Пабрикса на посаді міністра оборони Латвії також були відзначені тривожними подіями: посиленням військової присутності Росії на території Білорусі та початком повномасштабного вторгнення російської армії до України.