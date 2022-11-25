Міністр оборони Латвії: росіяни повинні запитати себе, чому всі їхні сусіди так прагнуть вступити до НАТО?

Деталі

В останні місяці нерідко доводиться чути, начебто, парадоксальний вислів: володимир путін, як ніхто інший, зробив дуже багато для згуртування країн-членів НАТО. Зокрема, заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу подали традиційно нейтральні Швеція та Фінляндія, а Швейцарія вирішила налагодити співпрацю з НАТО.

Політик заявив, що в Кремлі заявляють, як НАТО оточує всю Росію і цим їй загрожує, проте чомусь жодного разу не чув подібних скарг від Швейцарії. Навколо цієї країни одні держави-члени НАТО, але вона жодного разу не заявила, що перебуває в оточенні.

Він звернувся до росіян, щоб вони замислилися, а чому всі їхні сусіди так прагнуть вступити до НАТО.

Цитата

"Я хотів би сказати, що кожен народ і кожна людина може знайти щастя у своїй державі. І він не повинен це робити коштом інших місць інших народів за кордоном. Якщо росіяни колись зрозуміють те, що вони можуть будувати свою державу, не переходячи кордонів інших країн і не починаючи війну, то всі сусіди Росії тільки по-доброму ставляться до них. І я думаю, що росіяни мають запитати себе: чому всі їхні сусіди так прагнуть вступити до НАТО? Чому нейтральні Фінляндія та Швеція вступають до НАТО, чому країни Балтії захотіли піти цим шляхом?" — сказав міністр.

Додамо

Артіс Пабрікс (Artis Pabriks) був міністром закордонних справ Латвії в 2004-2007 роках, з 2010 по 2014 рік був міністром оборони, і потім знову обійняв цю посаду за результатами парламентських виборів 2018 року.

На його першу каденцію випала перша фаза війни Росії проти України: анексія Криму та окупація частини Донбасу. Роки другого терміну перебування Пабрикса на посаді міністра оборони Латвії також були відзначені тривожними подіями: посиленням військової присутності Росії на території Білорусі та початком повномасштабного вторгнення російської армії до України.