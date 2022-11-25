Министр обороны Латвии: россияне должны задать себе вопрос, почему все их соседи так стремятся вступить в НАТО?

Детали

В последние месяцы нередко приходится слышать, казалось бы, парадоксальное выражение: владимир путин, как никто другой, сделал очень многое для сплочения стран-членов НАТО. В частности, заявки на вступление в Североатлантический альянс подали традиционно нейтральные Швеция и Финляндия, а Швейцария решила наладить сотрудничество с НАТО.

Политик подчеркнул, что в Кремле заявляют, как НАТО окружает всю Россию и этим ей угрожает, однако почему-то ни разу не слышал подобных жалоб от Швейцарии. Вокруг этой страны одни государства-члены НАТО, но она ни разу не заявила, что находится в окружении.

Он обратился к россиянам, чтобы они задумались, а почему все их соседи так стремятся вступить в НАТО.

Цитата

"Я хотел бы сказать, что каждый народ и каждый человек может обрести счастье в своем государстве. И он не должен это делать за счет других мест других народов за границей. Если россияне когда-нибудь поймут то, что они могут строить свое государство, не переходя границ других стран и не начиная войну, то все соседи России только по-доброму относятся к ним. И я думаю, что россияне должны задать себе вопрос: почему все их соседи так стремятся вступить в НАТО? Почему нейтральные Финляндия и Швеция вступают в НАТО, почему страны Балтии захотели пойти по этому пути?" — сказал министр.

Добавим

Артис Пабрикс (Artis Pabriks) был министром иностранных дел Латвии в 2004-2007 годах, с 2010 по 2014 год был министром обороны, и затем снова занял эту должность по результатам парламентских выборов 2018 года.

На его первую каденцию выпала первая фаза войны России против Украины: аннексия Крыма и оккупация части Донбасса. Годы второго срока пребывания Пабрикса в должности министра обороны Латвии также отмечены тревожными событиями: усилением военного присутствия России на территории Беларуси и началом полномасштабного вторжения российской армии в Украину.