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Більше третини оглянутих укриттів у Києві виявились технічно непридатними для експлуатації

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Комісія перевірила 73% від загального фонду столичних укриттів. Більше третини з-понад трьох тисяч об'єктів визнані не придатними для експлуатації. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, передає УНН.

Більше третини оглянутих укриттів у Києві виявились технічно непридатними для експлуатації

Деталі

За словами Камишіна комісія його відомства напередодні 6 травня здійснила перевірку укриттів Києва. Проміжні результати міністр вже доповів президенту під час селекторної наради, вони є наступними:

  • Перевірено 3 382 об’єкти, що складає 73% від загального фонду укриттів Києва;
  • Абсолютна більшість укриттів залишаються без вільного доступу;
  • По стану укриттів: 35% від перевірених не придатні для експлуатації, 65% технічно придатні.

Цитата

"Технічна придатність укриттів з однієї сторони дає нам надію, що приведення їх до ладу дає нам достатній фонд укриттів для міста. Проте перелік зауважень до технічно придатних укриттів залишається значним. Загалом результати ревізії поки невтішні", - підсумував Камишін.

Нагадаємо

Під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянському районі столиці люди не змогли потрапити до укриття в медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед яких одна дитина), які опинилися на вулиці. Після трагедії уряд ухвалив рішення про перевірку укриттів по всій Україні.

У додаток "Київ Цифровий" за добу надійшла понад тисяча скарг жителів столиці щодо укриттів, майже половина через закриті бомбосховища.

За даними МВС, станом на 5 червня, в Україні обстежено понад 50 тисяч бомбосховищ. Зачиненими з перевірених виявилися 9%, непридатними до використання - 23%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В комітеті ВР з питань здоров'я підняли питання, як лікарням з дорогим обладнанням пускати всіх до укриттів

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