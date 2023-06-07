В комітеті ВР з питань здоров'я підняли питання, як лікарням з дорогим обладнанням пускати всіх до укриттів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Комітет ВР з питань здоров'я нації заслухав голову міністерства охорони здоров'я України, щодо стану укриттів у медичних закладах після трагедії біля сховища поліклініки у Деснянському районі Києва. Про це повідомив голова комітету ВР з питань здоров'я нації, нардеп Михайло Радуцький у Telegram, пише УНН.
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За словами голови МОЗ Віктора Ляшка, на даний час обласні департаменти охорони здоров’я проводять моніторинг бомбосховищ у медичних закладах. Результати перевірки будуть за декілька днів, зазначив Ляшко.
В той же час, як заявив Радуцький, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україні була створена мережа закладів, які обладнали так свої укриття, щоб там можна було проводити операції. Поставили там дороговартісне обладнанне та палати інтенсивної терапії.
І тепер, за словами нардепа, керівники таких закладів хвилюються, як їм одночасно під час тривоги надавати медичні послуги та пускати всіх охочих до бомбосховища.
“З одного боку, є доручення Президента, що всі об’єкти укриття мають бути відкритими, з іншого – реанімаційні дії мають проводитися у відповідних умовах. Також потрібно вирішити питання, як забезпечити охорону обладнання, яке коштує мільйони гривень", - написав Радуцький в Telegram.
Нагадаємо
Після трагедії біля укриття у Деснянському районі, де загинули люди через закрите сховище, Президент Володимир Зеленський заявив, що всі укриття повинні бути доступними. И закликав всіх представників місцевої влади проконтролювати, щоб всі сховища були відкритими.