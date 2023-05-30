“Укриття у містах мають бути доступними” - Зеленський звернувся до влади міст
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні адресував до місцевої влади вимогу про забезпечення доступності укриттів для українців на тлі постійних ворожих атак, пише УНН.
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"Хочу, щоб мене зараз почули всі представники місцевої влади, які відповідають за конкретні громади, за конкретну територію: укриття у містах мають бути доступними, люди повинні розуміти, коли і як збільшиться кількість та доступність укриттів. Це відповідальність конкретних чиновників", - сказав Зеленський.
Деталі
У відеозверненні глава держави нагадав, що внаслідок сьогоднішньої нічної атаки БПЛА є загиблі та постраждалі серед мирного населення. Президент наголосив на важливості серйозного ставлення до сигналів повітряної тривоги.
Нагадаємо
Внаслідок нічної атаки дронами російських військ у Києві одна людина загинула, 11 постраждали.