“Укриття у містах мають бути доступними” - Зеленський звернувся до влади міст

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"Хочу, щоб мене зараз почули всі представники місцевої влади, які відповідають за конкретні громади, за конкретну територію: укриття у містах мають бути доступними, люди повинні розуміти, коли і як збільшиться кількість та доступність укриттів. Це відповідальність конкретних чиновників", - сказав Зеленський.

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У відеозверненні глава держави нагадав, що внаслідок сьогоднішньої нічної атаки БПЛА є загиблі та постраждалі серед мирного населення. Президент наголосив на важливості серйозного ставлення до сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки дронами російських військ у Києві одна людина загинула, 11 постраждали.





