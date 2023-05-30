Нічна атака рф на Київ: загалом 11 людей постраждали, одна загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Внаслідок нічної атаки дронами російських військ у Києві одна людина загинула, 11 постраждали, повідомив мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.
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"Загалом, внаслідок нічної атаки, одна людина загинула. 11 постраждали. З них: 6 людей отримали медичну допомогу амбулаторно, 5 - госпіталізували. Наразі в лікарнях міста перебувають 3 особи", - повідомив Кличко у Telegram.
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Зі слів мера, він побував біля 24-поверхового будинку в Голосіївському районі, куди вночі влучили уламки російського дрону. "У будинку сталася пожежа, зруйновані квартири на верхніх поверхах. Пошуково-рятувальні роботи завершені. КАРС почав розбирати аварійні елементи будинку. Вивозять із двору пошкоджені автівки мешканців", - розповів Кличко.
Він зазначив, що вночі з пошкодженого будинку евакуювали 20 мешканців. І що тут "одна людина загинула, чотири травмовані".
За його словами, комісія вже оглядає ступінь пошкоджень, аби якнайшвидше приступити до робіт з відновлення будинку.
"Імовірність повітряних атак дуже висока. Тому закликаю киян не нехтувати власною безпекою, не ігнорувати сигналів тривоги! І не виходьте на балкони та вулиці спостерігати за тим, як працює ППО. Бо вночі в будинку в Голосіївському районі загинула жінка, яка вийшла на балкон подивитися, як збивають дрони", - вказав Кличко.
Нагадаємо
У Київській області через нічну атаку армії рф 5 травмованих.
Загалом у небі над Україною вночі знищили 29 з 31 запущеного ворогом "шахеда".