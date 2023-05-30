Ночная атака рф на Киев: всего 11 человек пострадали, один погиб

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"В целом, в результате ночной атаки, один человек погиб. 11 пострадали. Из них: 6 человек получили медицинскую помощь амбулаторно, 5 - госпитализированы. Сейчас в больницах города находятся 3 человека", - сообщил Кличко в Telegram.

Детали

По словам мэра, он побывал возле 24-этажного дома в Голосеевском районе, куда ночью попали обломки российского дрона. "В доме произошел пожар, разрушены квартиры на верхних этажах. Поисково-спасательные работы завершены. КАРС начал разбирать аварийные элементы дома. Вывозят со двора поврежденные машины жителей", - рассказал Кличко.

Он отметил, что ночью из поврежденного дома эвакуировали 20 жителей. И что здесь "один человек погиб, четыре травмированы".

По его словам, комиссия уже осматривает степень повреждений, чтобы как можно быстрее приступить к работам по восстановлению дома.

"Вероятность воздушных атак очень высока. Поэтому призываю киевлян не пренебрегать собственной безопасностью, не игнорировать сигналы тревоги! И не выходите на балконы и улицы наблюдать за тем, как работает ПВО. Потому что ночью в доме в Голосеевском районе погибла женщина, которая вышла на балкон посмотреть, как сбивают дроны", - указал Кличко.

Напомним

В Киевской области из-за ночной атаки армии рф 5 травмированных.

Всего в небе над Украиной ночью уничтожили 29 из 31 запущенного врагом "шахеда".