Нічна атака ворожих дронів: кількість постраждалих на Київщині зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Під час нічної ворожої атаки ударними дронами у Київській області через падіння уламків пошкоджено декілька багатоповерхівок, була пожежа на двох поверхах одного з будинків, травмовано п'ятьох людей. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, пише УНН.
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"Під час повітряної тривоги працювало ППО. Фактів влучань в області не зафіксовано. Внаслідок падіння уламків пошкоджено декілька багатоповерхівок – вибиті вікна, посічені фасади. В одному з будинків сталося загоряння на двох поверхах. Пожежа оперативно була ліквідована", - зазначив Кравченко.
"На жаль, травмовані 5 осіб. Дві людини госпіталізовані до лікарні. Інші від госпіталізації відмовилися. Всім постраждалим надана медична допомога", - вказав голова ОВА.
Деталі
З його слів, на місці падіння уламків працюють всі відповідні служби. Людям буде надана вся необхідна допомога для ліквідації наслідків.
"Окрім того, уламками пошкоджені декілька автомобілів та нежитлові приміщення. В одній із громад сталося загоряння травʼяного настилу. Пожежа була оперативно ліквідована", - розповів також Кравченко.
Доповнення
За даними поліції, внаслідок нічної атаки російських військ ударними дронами на Україну одна людина загинула, 13 отримали поранення. Зокрема, у Києві постраждалих дев'ятеро та 33-річна жінка загинула.
Раніше повідомлялося про 4 постраждалих на Київщині.