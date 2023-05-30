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Нічна атака ворожих дронів: одна людина загинула, 13 поранено

Нічна атака ворожих дронів: одна людина загинула, 13 поранено

Київ • УНН

 • 547236 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Внаслідок нічної атаки російських військ ударними дронами на Україну одна людина загинула, 13 отримали поранення, повідомив т.в.о. голови Національній поліції Іван Вигівський у Facebook, пише УНН.

Цитата

"Цієї важкої ночі у результаті ворожих ракетних обстрілів дронами-камікадзе по Україні станом на 9:00 13 осіб зазнали поранень і одна людина загинула. У Києві постраждалих дев'ятеро, та 33-річна жінка загинула. У Київській області травмовані четверо громадян", - повідомив Вигівський.

Деталі

З його слів, руйнувань зазнали 16 об'єктів - це цивільні авто, споруди і житлові будинки.

"Ворог продовжує атакувати ночами мирних людей. На місці працюють поліцейські та всі екстрені служби", - зауважив очільник Нацполіції.

 

Доповнення

За 24 години ворог здійснив 3 напади на Київ. При чому противник постійно змінює зброю для атаки, після комбінованої ракетно-дронової, а потім балістичної, агресор застосував виключно дрони. Ця крайня повітряна атака - 17-та від початку місяця. Напад був масований, з різних напрямків, в кілька хвиль. Повітряна тривога тривала майже 3 години.

За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 20 безпілотників рашистів.

Загалом під час нічної атаки російських військ на Київ знищено у небі над Україною 29 із 31 запущеного ударного дрона типу Shahed.

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