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У поліції Київщини показали наслідки через нічну ворожу атаку дронами: є постраждалі

У поліції Київщини показали наслідки через нічну ворожу атаку дронами: є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. У поліції Київської області повідомили про чотирьох постраждалих через нічну ворожу атаку ударними дронами, є понад пів сотні повідомлень про пошкодження майна. Про це повідомив начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Маємо вже понад 50 повідомлень від громадян про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів і автівок. На жаль, маємо 4 потерпілих від осколкових поранень", - повідомив Нєбитов.

Деталі

З його слів, "поліція фіксує кожен злочин армії росії, за які безумовно буде відповідальність".

"І як завжди, пишаємося нашими підрозділами ППО!" - наголосив він.

Доповнення

Під час нічної атаки російських військ знищено у небі над Україною 29 із 31 запущеного ударного дрона типу Shahed.

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