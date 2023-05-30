У поліції Київщини показали наслідки через нічну ворожу атаку дронами: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У поліції Київської області повідомили про чотирьох постраждалих через нічну ворожу атаку ударними дронами, є понад пів сотні повідомлень про пошкодження майна. Про це повідомив начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов у Telegram, пише УНН.
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"Маємо вже понад 50 повідомлень від громадян про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів і автівок. На жаль, маємо 4 потерпілих від осколкових поранень", - повідомив Нєбитов.
Деталі
З його слів, "поліція фіксує кожен злочин армії росії, за які безумовно буде відповідальність".
"І як завжди, пишаємося нашими підрозділами ППО!" - наголосив він.
Доповнення
Під час нічної атаки російських військ знищено у небі над Україною 29 із 31 запущеного ударного дрона типу Shahed.