В полиции Киевской области показали последствия из-за ночной вражеской атаки дронами: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В полиции Киевской области сообщили о четырех пострадавших из-за ночной вражеской атаки ударными дронами, есть более полусотни сообщений о повреждении имущества. Об этом сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов в Telegram, пишет УНН.
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"Имеем уже более 50 сообщений от граждан о повреждении домов, квартир, офисных помещений, магазинов, гаражей и автомобилей. К сожалению, имеем 4 пострадавших от осколочных ранений", - сообщил Небытов.
Детали
По его словам, "полиция фиксирует каждое преступление армии россии, за которые безусловно будет ответственность".
"И как всегда, гордимся нашими подразделениями ПВО!" - подчеркнул он.
Дополнение
Во время ночной атаки российских войск уничтожено в небе над Украиной 29 из 31 запущенного ударного дрона типа Shahed.