Ночная атака вражеских дронов: один человек погиб, 13 ранены

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"Этой тяжелой ночью в результате вражеских ракетных обстрелов дронами-камикадзе по Украине по состоянию на 9:00 13 человек получили ранения и один человек погиб. В Киеве пострадавших девять, и 33-летняя женщина погибла. В Киевской области травмированы четверо граждан", - сообщил Выгивский.

Детали

По его словам, разрушениям подверглись 16 объектов - это гражданские автомобили, сооружения и жилые дома.

"Враг продолжает атаковать по ночам мирных людей. На месте работают полицейские и все экстренные службы", - отметил руководитель Нацполиции.

Дополнение

За 24 часа враг совершил 3 нападения на Киев. При чем противник постоянно меняет оружие для атаки, после комбинированной ракетно-дроновой, а затем баллистической, агрессор применил исключительно дроны. Эта крайняя воздушная атака - 17-я с начала месяца. Нападение было массированное, с разных направлений, в несколько волн. Воздушная тревога длилась почти 3 часа.

По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 20 беспилотников рашистов.

Всего во время ночной атаки российских войск на Киев уничтожено в небе над Украиной 29 из 31 запущенного ударного дрона типа Shahed.