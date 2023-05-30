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Ночная атака вражеских дронов: количество пострадавших в Киевской области возросло

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КИЕВ. 30 мая. УНН. Во время ночной вражеской атаки ударными дронами в Киевской области из-за падения обломков повреждены несколько многоэтажек, был пожар на двух этажах одного из домов, травмированы пять человек. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, пишет УНН.

Цитата

"Во время воздушной тревоги работало ПВО. Фактов попаданий в области не зафиксировано. В результате падения обломков повреждено несколько многоэтажек – выбиты окна, посечены фасады. В одном из домов произошло возгорание на двух этажах. Пожар оперативно был ликвидирован", - отметил Кравченко.

"К сожалению, травмированы 5 человек. Два человека госпитализированы в больницу. Остальные от госпитализации отказались. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь", - указал глава ОВА.

Детали

По его словам, на месте падения обломков работают все соответствующие службы. Людям будет оказана вся необходимая помощь для ликвидации последствий.

"Кроме того, обломками повреждены несколько автомобилей и нежилые помещения. В одной из громад произошло возгорание травяного настила. Пожар был оперативно ликвидирован", - рассказал также Кравченко.

Дополнение

По данным полиции, в результате ночной атаки российских войск ударными дронами на Украину один человек погиб, 13 получили ранения. В частности, в Киеве пострадавших девять и 33-летняя женщина погибла.

Ранее сообщалось о 4 пострадавших в Киевской области.

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