"Укрытия в городах должны быть доступными" - Зеленский обратился к властям городов

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"Хочу, чтобы меня сейчас услышали все представители местной власти, которые отвечают за конкретные громады, за конкретную территорию: укрытия в городах должны быть доступными, люди должны понимать, когда и как увеличится количество и доступность укрытий. Это ответственность конкретных чиновников", - сказал Зеленский.

Детали

В видеообращении глава государства напомнил, что в результате сегодняшней ночной атаки БПЛА есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения. Президент подчеркнул важность серьезного отношения к сигналам воздушной тревоги.

Напомним

В результате ночной атаки дронами российских войск в Киеве один человек погиб, 11 пострадали.





