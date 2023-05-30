"Укрытия в городах должны быть доступными" - Зеленский обратился к властям городов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении адресовал местным властям требование об обеспечении доступности укрытий для украинцев на фоне постоянных вражеских атак, пишет УНН.
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"Хочу, чтобы меня сейчас услышали все представители местной власти, которые отвечают за конкретные громады, за конкретную территорию: укрытия в городах должны быть доступными, люди должны понимать, когда и как увеличится количество и доступность укрытий. Это ответственность конкретных чиновников", - сказал Зеленский.
Детали
В видеообращении глава государства напомнил, что в результате сегодняшней ночной атаки БПЛА есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения. Президент подчеркнул важность серьезного отношения к сигналам воздушной тревоги.
Напомним
В результате ночной атаки дронами российских войск в Киеве один человек погиб, 11 пострадали.